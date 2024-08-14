Üye Girişi
Haberler

İstanbul Eyüpsultan'da Motor Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da motor tamirhanesi olarak kullanılan gecekonduda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da motor tamirhanesi olarak kullanılan gecekonduda yangın çıktı. Alev alev yanan evden yükselen dumanlar uzaklardan görülürken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan islambey Mahallesi'ndeki motor tamirhanesi olarak kullanılan gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün gecekonduyu sardı. Büyüyen yangın bitişiğindeki gecekonduya da sıçradı. Gecekondu içerisinde bulunan yaşlı çift ve çocukları mahalleli tarafından çıkartıldı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Dumanları kilometrelerce uzaktan görünen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan istanbul İnceleme 3-sayfa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TRT Şampiyonlar Ligi'ni aldı mı 2024? Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, tedavisi nasıl yapılır? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği bulaşma yolları nelerdir, nasıl bulaşır? Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü, ölüm oranı ne? Süper Kupa finali hangi kanalda 2024? Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor? Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL? Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Tawoon Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? DGS iptal mi, DGS neden açıklanmıyor? Galatasaray UEFA Süper Kupa kazandı mı? Fenerbahçe UEFA Süper Kupa kazandı mı? SÜPER KUPA CANLI izle! 2024 UEFA Süper Kupa maç izleme linki var mı? TRT 1 CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maç izleme linki! REAL MADRİD-ATALANTA CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nasıl izlenir? CANLI maç izle! (REAL MADRİD-ATALANTA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nereden izlenir? Lookman oynuyor mu? Real Madrid Atalanta maçı ilk 11'de Lookman var mı, kadroda mı? ARDA GÜLER oynuyor mu, Arda Güler neden yok, sakat mı? Real Madrid Atalanta Süper Kupa maçı ilk 11'de Arda Güler var mı, kadroda mı? Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid Atalanta maçı ne maçı?
title