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İstanbul Eyüpsultan'da Gecekonduda Patlama: 1 Yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da Gecekonduda Patlama: 1 Yaralı
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Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde bir gecekonduda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası gecekondunun yan cephe duvarı yıkıldı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

İstanbul Eyüpsultan'da bir gecekonduda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralanırken, evin yan cephe duvarı yıkıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Başak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda yaşayan ve patlamada yaralanan B.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri tarafından gecekondunun doğalgazı kesildi. Patlamanın etkisiyle gecekondunun yan cephe duvarı ise bahçe kısmına doğru yıkıldı. Paniğe neden olan patlamanın sebebi ekipler tarafından araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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