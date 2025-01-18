İstanbul Eyüpsultan'da Gecekondu Yangını

İstanbul Eyüpsultan'da çıkan yangında bir gecekondu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken gecekonduda büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yaşanan yangın ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL