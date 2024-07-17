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İstanbul Esenyurt'ta Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişi aralarında husumet bulunan bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi 933. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre E.B. ve Ş.B isimli iki genç ile aralarında daha önceden tartışma yaşanan V.T. isimli şahıs sokak üzerinde karşılaştı. İki gence elindeki silahla defalarca ateş eden V.T., olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

Saldırı anı kameraya yansıdı

2 arkadaşın silahla vurulduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde iki arkadaşın sokakta yürüdüğü sırada koşarak yanlarına gelen şahsın ateş açtığı, ardından saldırganın aracın arkasına gizlenmeye çalışan kişiyi de vurduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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