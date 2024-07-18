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İstanbul Esenyurt'ta Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Ölü

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İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, sokak ortasında husumetlisi tarafından vurulan 2 gençten biri hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında husumetlisi tarafından vurulan 2 gençten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi 933. Sokak üzerinde dün saat 18.30 sıralarında Emre Balaban ve Ş.B isimli iki genç ile aralarında daha önceden tartışma yaşanan V.T. isimli şahıs sokak üzerinde karşılaşmıştı. İki gence elindeki silahla defalarca ateş eden V.T., olay yerinden koşarak uzaklaşmıştı. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Hastaneye kaldırılan Emre Balaban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt İstanbul Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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