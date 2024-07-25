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İstanbul Esenyurt'ta Oto Yıkama Dükkanına Silahlı Saldırı

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İstanbul Esenyurt'ta bir oto yıkama dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Kasklı saldırganlar plakasız motosiklet ile saniyeler içinde 8 el ateş ederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir oto yıkama dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Kasklı saldırganlar plakasız motosiklet ile saniyeler içinde 8 el ateş ederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kasklı iki saldırgan, plakasız bir motorsikletle işyerinin önüne geldi. Saniyeler içinde 8 el ateş eden saldırganlar hiç durmadan olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlatırken, işyerinin kurşunlanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"5 saniye içerisinde kurşunlayıp gidiyorlar"Yaşanan silahlı saldırı anlarını anlatan Erdinç Çapgan, "Gece 12 sıralarında 2 tane çocuk motosikletle dükkanın önünden geçerken dükkan 8 el ateş ediyorlar. Bunlar necidir, ne iş yapıyorlar, bilmiyoruz. Bunlara karşı gerçekten önlem alınması lazım. Bu durumlar gittikçe kötüye gidiyor. Bu olayların olmaması lazım. Orada o esnada bir çocukta olabilirdi, biz esnaf olarak iş yapamayacak mıyız? 5 saniye içerisinde kurşunlayıp gidiyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Esenyurt İstanbul Olay Güvenlik İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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