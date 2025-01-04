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İstanbul Esenyurt'ta Marketten Çıkan Bir Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

İstanbul Esenyurt'ta Marketten Çıkan Bir Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı
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Esenyurt'ta marketten çıkan bir kişi, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Esenyurt'ta marketten çıkan bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Örnek Mahallesi 1365 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi, markete girip alışveriş yaptıktan sonra marketten çıktığı anda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sıkılan kurşunların hedefi oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, açılan ateş ile bacağından yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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