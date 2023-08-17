İstanbul Esenyurt'ta Lüks Sitede Eşya Atan Şahıs Gözaltına Alındı

İstanbul Esenyurt'ta bir lüks sitede balkondan etrafa eşya atan bir şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta lüks sitenin balkonundan etrafa bağırarak aşağıya eşya atan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde 14 katlı lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre sitenin 4. katındaki balkonundan zemin katta bulunan işyeri çalışanları ile bilinmeyen nedenle tartışan bir şahıs, evindeki eşyaları aşağı doğru atmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balkonda üstsüz şekilde bağırmaya devam eden şahıs, bir süre sonra içeri girip bornoz ve şapka ile geri döndü. Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Şahsın balkondaki garip hareketleri ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL