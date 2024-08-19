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İstanbul Esenyurt'ta Kasap Dükkanında Taciz İddiası

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İstanbul Esenyurt'ta bir kasap dükkanında iki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken şahıs ise gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kasap dükkanında iki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken şahıs ise gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir kasap dükkanında iki kız çocuğu, dükkan sahibi Y.E. tarafından tacize uğradı. Çocukların bağırması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar işyerine girdi. Öfkeli kalabalık ile dükkan sahibi arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Şüpheli gözaltına alınırken çocuklar ise ailelerine teslim edildi.

Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlatırken gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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