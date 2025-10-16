Haberler

İstanbul Esenyurt'ta Kahvehaneye Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak çevrede maddi hasar meydana geldi. Saldırı anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 614 Sokak üzerindeki meydana geldi. Araçla gelen saldırganlar kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Saldırı anları ise sokaktan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen şahısların kahvehaneye doğru ateş açması ardından da aynı araçla kaçmaları ve çevrede büyük panik anları yer aldı.

Polisin olaya ilişkin başlattığı inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
