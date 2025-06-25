İstanbul Esenyurt'ta İki Grup Arasında Kavga Çıktı

İstanbul Esenyurt'ta İki Grup Arasında Kavga Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada mahalle bekçileri havaya ateş açarak müdahale etti. Olay sırasında yaşananlar kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaya müdahale eden mahalle bekçileri havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen mahalle bekçileri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Çok sayıda polis ekibi de desteğe gelirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet

25 kilo veren Bergüzar Korel, bikinili pozuyla takipçilerini selamladı
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.