İstanbul Esenyurt'ta Diş Doktoru Araç Yanında Ölü Bulundu

İstanbul Esenyurt'ta diş doktoru aracının yanında ölü bulundu. Savcılık şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlattı.

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde 08.30 sıralarında Mahmut Perşembe isimli diş doktoru aracının yanında ölü bulundu. Yolda doktoru yerde hareketsiz gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Perşembe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Doktorun şüpheli ölüm nedeniyle savcılık soruşturma başlattı. - İSTANBUL