Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

İstanbul Esenyurt'ta bir çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi polis tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.