İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
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İstanbul Esenyurt'ta bir çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi polis tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde kağıt toplayan bir kadın, Yenikent Mahallesi 665. Sokak'ta çöp konteynerinde bebek görünce durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri güvenlik şeridiyle çevirdikleri bölgede çalışma yaptı.
Bebeğin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa