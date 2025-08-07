İstanbul Esenyurt'ta Boş Depoda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bir depoda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı ile itfaiye ekiplerinin müdahalesine neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

İstanbul Esenyurt'ta boş bir depoda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında, boş bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan depoya müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza

Trafikte skandal görüntüler! Yolu bırakıp kadını izlemeye başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.