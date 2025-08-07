İstanbul Esenyurt'ta Boş Depoda Yangın Çıktı
Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bir depoda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı ile itfaiye ekiplerinin müdahalesine neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.
İstanbul Esenyurt'ta boş bir depoda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında, boş bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan depoya müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa