İstanbul Esenyurt'ta bir kafe silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Esenyurt'ta bir kafe, motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. Yaşanan silahlı saldırı anlarında yolun karşısında bekleyen polis zırhlısına da aldırmayan şahıs kayıplara karışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 04.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde motosikletli bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kafeye 3-4 el ateş etti. Caddenin karşısında bekleyen polis zırhlısına aldırmayan şahıs, seyir halindeki motosiklet ile olay yerinde hiç durmayarak kayıplara karıştı. Yaşanan o silahlı saldırı anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL