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İstanbul Esenyurt'ta bir kafe silahlı saldırıya uğradı

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İstanbul Esenyurt'ta bir kafe, motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. Saldırı anlarında polis zırhlısı da olay yerindeydi. Şahıs kayıplara karışırken, güvenlik kamerası o anları kaydetti.

İstanbul Esenyurt'ta bir kafe, motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. Yaşanan silahlı saldırı anlarında yolun karşısında bekleyen polis zırhlısına da aldırmayan şahıs kayıplara karışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 04.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde motosikletli bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kafeye 3-4 el ateş etti. Caddenin karşısında bekleyen polis zırhlısına aldırmayan şahıs, seyir halindeki motosiklet ile olay yerinde hiç durmayarak kayıplara karıştı. Yaşanan o silahlı saldırı anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Motosiklet Esenyurt istanbul 3-sayfa Güncel Polis

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