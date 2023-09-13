İstanbul Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu
Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Gizem Özdemirci'nin evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.
İstanbul Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi 1979 Sokak'taki bir sitede ikamet eden Gizem Özdemirci'ye (31) ulaşamayan kız kardeşi anahtarla kapıyı açarak içeriye girdi.
Ablasının yatakta hareketsiz yattığını gören N.G, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri Özdemirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Özdemirci'nin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / 3. Sayfa