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İstanbul Esenler'de TEM Otoyolu'nda Araç Yangını

İstanbul Esenler'de TEM Otoyolu'nda Araç Yangını
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Esenler TEM Otoyolu'nda bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenler'de TEM Otoyolu'nda bir araç alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobil hurda yığınına dönerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Esenler Tem Otoyolu Atışalanı'nda bir otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Araçtan yükselen alevler geceyi aydınlatırken, vatandaşlar o anları, "Araba cayır cayır yandı" ifadeleriyle kayda aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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