İstanbul Esenler'de TEM Otoyolu'nda Araç Yangını

İstanbul Esenler'de TEM Otoyolu'nda bir araç alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobil hurda yığınına dönerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Esenler Tem Otoyolu Atışalanı'nda bir otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Araçtan yükselen alevler geceyi aydınlatırken, vatandaşlar o anları, "Araba cayır cayır yandı" ifadeleriyle kayda aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL