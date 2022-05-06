İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun emniyette biten işlemlerinin ardından... - Haberler

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İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun emniyette biten işlemlerinin ardından...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun emniyette biten işlemlerinin ardından...

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asiye Atalay, İstanbul, Esenler, 3. Sayfa, Haberler

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