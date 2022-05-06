İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun emniyette biten işlemlerinin ardından...
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İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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