İstanbul Emniyeti'nden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları"
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İstanbul Emniyeti'nden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimleri sürüyor.
İstanbul Emniyeti'nden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları"
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimleri sürüyor. Ekiplerin 7 ilçede yaptığı denetimler çerçevesinde 10 şahıs yoklama kaçağı, 4'ü İl Göç İdaresi'nden olmak üzere 7 aranan şahıs yakalanırken, 1 şahsa kimlik bildirmeme, 1 şahsa ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilçede "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimleri gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, 4 bin 681 şahıs sorgusu, bin 302 araç sorgusu, 313 motosiklet sorgusu yaptı. Denetim çerçevesinde, 10 şahıs yoklama kaçağı, 4'ü İl Göç İdaresi'nden olmak üzere 7 aranan şahıs yakalanırken, 1 şahsa kimlik bildirmeme, 1 şahsa ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde yapılan aramalarda, 288 gram esrar, 155 gram sentetik kannobinoid, 77 gram Metamfetamin, 15 gram Eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kesici alet, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Öte yandan ekiplerin konu ile ilgili denetimler devam ediyor.