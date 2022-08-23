Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Emniyeti'nden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları"

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Emniyeti'nden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimleri sürüyor.

İstanbul Emniyeti'nden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları"

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimleri sürüyor. Ekiplerin 7 ilçede yaptığı denetimler çerçevesinde 10 şahıs yoklama kaçağı, 4'ü İl Göç İdaresi'nden olmak üzere 7 aranan şahıs yakalanırken, 1 şahsa kimlik bildirmeme, 1 şahsa ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilçede "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimleri gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, 4 bin 681 şahıs sorgusu, bin 302 araç sorgusu, 313 motosiklet sorgusu yaptı. Denetim çerçevesinde, 10 şahıs yoklama kaçağı, 4'ü İl Göç İdaresi'nden olmak üzere 7 aranan şahıs yakalanırken, 1 şahsa kimlik bildirmeme, 1 şahsa ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde yapılan aramalarda, 288 gram esrar, 155 gram sentetik kannobinoid, 77 gram Metamfetamin, 15 gram Eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kesici alet, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Öte yandan ekiplerin konu ile ilgili denetimler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Narkotik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title