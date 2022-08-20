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İstanbul Emniyeti'nden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Emniyeti'nden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" çerçevesinde yapılan denetimlerde 6 şahsın yoklama kaçağı olduğu, 3 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 1...

İstanbul Emniyeti'nden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" çerçevesinde yapılan denetimlerde 6 şahsın yoklama kaçağı olduğu, 3 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 1 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, 1 şahsın aranan olmasından dolayı yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından18 Ağustos tarihinde birçok ilçede "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, 5 bin150 şahıs sorgusu, bin 197 araç sorgusu, 427 motosiklet sorgusu gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 6 şahsın yoklama kaçağı olduğu öğrenilirken, 3 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 1 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Denetim kapsamında ise aranması bulunan 1 şahısta yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde, 225 gram Esrar, 78 gram metamfetamin, 11 gram Eroin, 42 adet ecstasy, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Narkotik 3. Sayfa Haberler

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