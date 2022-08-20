İstanbul Emniyeti'nden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" çerçevesinde yapılan denetimlerde 6 şahsın yoklama kaçağı olduğu, 3 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 1...

İstanbul Emniyeti'nden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" çerçevesinde yapılan denetimlerde 6 şahsın yoklama kaçağı olduğu, 3 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 1 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, 1 şahsın aranan olmasından dolayı yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından18 Ağustos tarihinde birçok ilçede "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, 5 bin150 şahıs sorgusu, bin 197 araç sorgusu, 427 motosiklet sorgusu gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 6 şahsın yoklama kaçağı olduğu öğrenilirken, 3 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 1 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Denetim kapsamında ise aranması bulunan 1 şahısta yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde, 225 gram Esrar, 78 gram metamfetamin, 11 gram Eroin, 42 adet ecstasy, 1 adet tabanca ele geçirildi.