İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te dur ihtarına uymayan araca ateş edilmesiyle ilgili açıklama - Haberler

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İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te dur ihtarına uymayan araca ateş edilmesiyle ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te dur ihtarına uymayan araca ateş edilmesiyle ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan araca yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından önce havaya sonrada araç tekerleklerine yapılan ateş sonucu bir kişinin yaralanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan araca yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından önce havaya sonrada araç tekerleklerine yapılan ateş sonucu bir kişinin yaralanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan araca yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından önce havaya sonrada araç tekerleklerine yapılan ateş sonucu bir kişinin yaralanmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Temmuz 2022 günü saat 03.00 sıralarında İlimiz Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi'nde uygulama yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından şüphe üzerine 'Dur' ihtarı yapılan aracın, görevli iki personellerimizin üzerine sürülerek kaçmaya devam etmesi nedeniyle personel tarafından uyarı amacıyla önce havaya, sonra da araç tekerleklerine ateş edilmiştir. Sürücü K.O. adlı şahsın kullandığı kaçan aracın yolcu koltuğunda oturan M.F.B. adlı şahsın yaralandığı ve hastaneye gittikleri tespit edilerek hastanede gözlem altına alınmışlardır. Olayda hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanan M.F.B.'nin tedavisi devam etmektedir. Yapılan incelemelerde; adı geçen şahısların alkollü oldukları, araç sürücüsü K.O. isimli şahsın 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' 'Yaralama', 'Hakaret' suçlarından 7 suç kaydı, M.F.B. isimli şahsın ise 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 12 suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Şahıslar hakkında 'Görev Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan adli tahkikat başlatılmıştır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Tragger Fatih 3. Sayfa Haberler

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