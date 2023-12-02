- İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik "Hakan Telli Operasyonu" düzenlendi

İSTANBUL - - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik "Hakan Telli Operasyonu" düzenlendi. Yapılan operasyonlarda toplam 67 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "Hakan Telli Operasyonu" adıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik dün sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon başlatıldı. İstanbul genelinde şüpheli şahısların bulunabilecekleri değerlendirilen adreslere yapılan operasyon sonucunda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kağıthane'de düzenlenen narkotik operasyonu sırasında açılan ateş sonucu Polis Memuru Hakan Telli'nin şehit edilmesi olayının failleri de olmak üzere 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların öldürme, yaralama, tehdit, yağma, gasp, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan aranması olduğu da öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ise 17 ilçede, narkotik madde ticareti suçundan, haklarında 10 yıl ve üstü kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 18 şahıs yakalandı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 16 ilçede yapılan operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 7 şahıs yakalandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 15 ilçede, dolandırıcılık, sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 7 şahıs yakalanırken, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, 27 ilçede, göçmen kaçakçılığı suçundan aranması bulunan toplam 27 şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonlarda toplam 67 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.