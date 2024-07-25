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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğulmalara Karşı Bilgilendirme Yaptı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Beykoz Anadolu Kavağı Sahili'nde boğulmalara karşı bilgilendirme broşürleri dağıtarak vatandaşları uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Beykoz Anadolu Kavağı Sahili'nde 'Eğlencenizin suyu çıkmasın' yazılı bilgilendirme broşürlerini dağıtarak vatandaşları boğulmalara karşı uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 25 Temmuz'da 12.30 ile 14.00 saatleri arasında, "Suda Boğulma" konularına dikkat çekmek ve vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla Beykoz Anadolu Kavağı Sahilinde bulunan vatandaşlara boğulmalara karşı bilgilendirme yaptı. Sahilde bulunan vatandaşlara, 'Eğlencenizin suyu çıkmasın' yazılı bilgilendirme broşürlerini dağıtan polis ekipleri, vatandaşlara boğulmalara karşı uyarılarda bulundu.

Boğulmalara karşı bilgilendirme yapan polis memuru, "Biz genellikle denize giren vatandaşımızı uyarılarda bulunuyoruz. Boğaz denize girmek için çok tehlikeli bir yer. Karadeniz'den Marmara'ya yüzeysel bir akıntı mevcut. Marmara denizinin daha tuzlu olması nedeniyle dipten Karadeniz'e akıntı mevcut. Bu koy gibi yerlerde de akıntıların birleşmesiyle girdaplar oluşuyor. Vatandaşlarımızı akıntıya doğru çekiyor. Bu esnada vatandaşlarımız heyecanlanarak boğulma vakaları gerçekleşiyor. Biliyoruz ki bugün 25 Temmuz 'Dünya suda boğulmayı önleme günü' hep birlikte farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Emekli gemi kaptanı Sedat Diri, "Ben memnun kaldım. Gerçekten uzun zamandan beri böyle bir ikaz yapmamışlardı. Biz de buralı olarak denize girenleri uyarıyoruz. İkaz ediyoruz açılmamaları için, elimizden geleni yapıyoruz. Polislerin bu uygulamaları hoşuma gitti gerçekten" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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