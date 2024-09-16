Üye Girişi
Haberler

İstanbul-Edirne Otoyolu'ndaki Yangın Trafiği Etkiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul-Edirne Otoyolu'nda çıkan ağaçlık alandaki yangın nedeniyle trafik tek şeritten akarken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İstanbul-Edirne Otoyolu'nda ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.

İstanbul-Edirne Otoyolu'nda Edirne gişelere 500 metre kala ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Yangın boyunca trafik tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangının söndürülmesinin ardından otoyolda trafik normal seyrine döndü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Güvenlik Olaylar İtfaiye 3-sayfa trafik edirne Yaşam Polis Doğa

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı

"Seçim zamanında yapılacak ama o zaman CHP'nin genel başkanı kim olacak?"

 Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Cenaze törenindeki tartışmaya Ayşenur'un ailesinden açıklama var

 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

Cinayetteki sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti

Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bollywood nedir? Yalan 15. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Yalan BÖLÜM izleme linki! Uluslararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uluslararası filmi ne zaman, nerede çekildi? Meritking nedir? Meritking news ne sitesidir? Al Shorta Al Nassr maçı CANLI izle! (HD) Al Shorta Al Nassr maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kara Ağaç Destanı 17. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM izleme link! Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları yasaklandı mı? Eyüp Sabri Tuncer Avrupa'da neden yasaklandı? Al Shorta Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Shorta Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Adalet Bakanlığı personel alımı 2024! Başvuru şartları nedir? Hediye Güran kim? Hediye Güran ne dedi? 16-17 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi?
title