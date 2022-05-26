İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandılar - Haberler

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 1'i kadın 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu arz ve mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu, İstanbul'dan Çarşamba ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisin aldı. Narkotik ekipleri, E.Y. isimli şahıs ile F.S. adlı kadının İstanbul'dan satış amaçlı uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine hareket geçti. Yapılan takip ve çalışmalarda E.Y. ve F.S. adlı kadın İstanbul dönüşünde İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde araç içerisinde yakalandı. E.Y.'nin üzerinden 1,32 gram metamfetamin maddesi ve 3 adet ecstasy hap, F.S. adlı kadının üzerinden ise 73,14 gram metamfetamin maddesi elde edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa