İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği ve satışını yapacağı bilgisi edinilen O.C.'yi takibe aldı. O.C. idaresindeki otomobil ile İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 45,61 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat,1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 40 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN