İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı - Haberler

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İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu U.A. isimli şahsın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceğinin bilgisini aldı. Narkotik polisi tarafından yapılan takip ve çalışmalarda U.A. İstanbul dönüşü Samsun girişi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde içinde bulunduğu araçla birlikte ele geçirildi. U.A.'nın üzerinde ve araçta yapılan aramada 3 paket halinde 254,88 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ecstasy hap, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan U.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu İstanbul Narkotik Samsun 3. Sayfa Haberler

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