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İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 kişi gözaltına alındıSAMSUN İstanbul'dan Samsun'a metamfetamin adlı uyuşturucu madde getirdiği iddia edilen 1'i kadın 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 kişi gözaltına alındı

SAMSUN İstanbul'dan Samsun'a metamfetamin adlı uyuşturucu madde getirdiği iddia edilen 1'i kadın 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirerek irtibatlı oldukları şahıslara satışını yapacakları istihbar edilen Ş.Ç. ile M.Ö. adlı kadını takibe aldı. S.Ç. ve M.Ö.'nün içinde bulunduğu 61 plakalı araç Samsun girişi Ankara yolu Sarıışık mevkisinde ele geçirildi. araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 136,58 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan S.Ç. ve M.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.Ö. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Samsun 3. Sayfa Haberler

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