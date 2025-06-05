İstanbul'dan Trakya'ya Tatil Akını: Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

İstanbul'dan Trakya'ya Tatil Akını: Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
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Kurban Bayramı tatilini Trakya'da geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul-Tekirdağ yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

İstanbul'dan Trakya'ya akın: Tatilciler yola çıktı, şeritler doldu

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı tatilini Trakya'da geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul- Tekirdağ yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan Trakya'ya doğru yoğun trafik akışı dikkat çekti. Özellikle Tekirdağ yönüne giden şeritlerde kilometrelerce araç yoğunluğu gözlenirken, İstanbul istikameti neredeyse bomboş kaldı. Tatilcilerin akını, akşam saatlerine kadar aralıksız sürdü.

Polis ve jandarma ekipleri, güzergah boyunca hem trafik akışını düzenlemek hem de olası kazaları önlemek amacıyla denetimlerini artırdı.

Yetkililer, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yoğunluğun özellikle bayramın ilk günü de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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