İstanbul'dan Tatil İçin Giden Genç Kız Hastanede Hayatını Kaybetti
Kurban Bayramı tatili için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen 17 yaşındaki Azra Nur Rizeli, ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı fakat kalbi duran genç kız 45 dakikalık müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek.
İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için Sakarya'nın Karasu ilçesindeki anneannesinin yanına gelen 17 yaşındaki kız, geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karasu ilçesinde meydana gelen olayda, tatil için İstanbul'dan Karasu'ya gelen Azra Nur Rizeli, aniden fenalaşması sonrasında sağlık ekiplerince hastane sevk edildi. Kalbi duran genç kız, 45 dakikalık müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rizeli'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa