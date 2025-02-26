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İstanbul'dan Sivas'a Kaçırılan Silahlar Ele Geçirildi

İstanbul'dan Sivas'a Kaçırılan Silahlar Ele Geçirildi
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Sivas'ta polis ekipleri, İstanbul'dan kaçırılan silahları ele geçirerek 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 16 tabanca ve 15 mermi bulundu.

İstanbul'dan Sivas'a kaçırılan ve satışa hazırlanan silahlar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ele geçirildi. Silah kaçakçılığı yapan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan getirilen tabancaların Sivas'ta satılacağını tespit etti. Polis ekiplerince başlatılan çalışma doğrultusunda kent merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 16 adet tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. İstanbul'dan Sivas'a silah satışı yapmaya gelen U.A. (29), B.L. (29) ve Sivas'ta yaşayan F.K. (46) ve M.T. (36) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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