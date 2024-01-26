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İstanbul'dan Sinop'a sefer yapan otobüs kaza yaptı: Ölenlerin kimlikleri belirlendi

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İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine sefer yapan bir otobüs, Kastamonu-Sinop karayolunda kaza yaparak tarlaya devrildi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine sefer yaptığı sırada yoldan çıkarak tarlaya devrilen yolcu otobüsündeki ölenlerin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü mevkiinde Orhan Çelik idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün karlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Yaşanan feci kazada hayatlarını kaybedenlerin kimlikleri yapılan çalışma sonucunda belirlendi. Yaşanan kazada Niyazi Ersoy (73), eşi Selfet Ersoy (56), Mevlüt Karakuş (63), Şerafettin Öz (71), Hikmet Sürücü (28) ve Naime Karakuş (61) hayatlarını kaybetti. Aynı kazada 3'ü ağır olmak üzere 33 kişi de yaralanmıştı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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