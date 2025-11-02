Haberler

İstanbul'dan Samsun'a Uyuşturucu Taşıyan Şahıs Tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a Uyuşturucu Taşıyan Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan yolcu otobüsüyle gelen E.G. isimli şahıs üzerinde 45 gram metamfetamin ve 20 gram fubinaca ile yakalandı. Mahkemeye çıkarılan E.G., uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren bir kişi polisin talibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan yolcu otobüsü ile gelen E.G. (41) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 45 gram metamfetamin ve 20 gram fubinaca ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.G., mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.