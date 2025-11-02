İstanbul'dan Samsun'a Uyuşturucu Taşıyan Şahıs Tutuklandı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan yolcu otobüsü ile gelen E.G. (41) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 45 gram metamfetamin ve 20 gram fubinaca ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.G., mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN