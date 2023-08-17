İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren M.K., gözaltına alınıp, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.'nin kendi aracı ile İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 15 Ağustos'ta takibe alınan aracı kent girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda, 2 bin 72 kapsül sentetik hap, 2 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., bugün işlemleri sonrası tutuklandı.