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İstanbul'dan Samsun'a Uyuşturucu Getiren Şahıs Tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a Uyuşturucu Getiren Şahıs Tutuklandı
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İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren M.D., Narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Araçta ve şahsın üzerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken polisin takibi sonucu yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirilerek Samsun'da piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik polisi, kiralık araçla İstanbul'dan gelen M.D.'yi Samsun girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.D., akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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