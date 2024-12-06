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İstanbul'dan Samsun'a Uyuşturucu Getiren 2 Kişi Tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a Uyuşturucu Getiren 2 Kişi Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken 5 kilo 700 gram skunk madde ele geçirilen 2 kişi tutuklandı. Diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken araçlarında 5 kilo 700 gram skunk ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda İstanbul'dan Samsun'a gelen otomobilde yapılan aramada 5 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.Ö.(28) ve M.A.(23) ile D.K.(25) ve E.K. (27) isimli kadınlar gözaltına alındı. 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren D.K. ve E.K. adlı kadınlar serbest bırakılırken, F.Ö. ve M.A. ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.Ö. ve M.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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