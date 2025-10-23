İstanbul'dan Samsun'a Giden Ailenin Aracı Kastamonu'da Kaza Yaptı

İstanbul'dan Samsun'a cenazeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, Kastamonu'da kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolu Hanönü ilçesine bağlı Küreçayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 FL 7435 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada, R.S. (84), A.S. (58) ve A.D. (61) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ailenin, İstanbul'dan Samsun'a cenazeye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU