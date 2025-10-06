Haberler

İstanbul'dan Sakarya'ya Uyuşturucu Sevkiyatı Yaparken Yakalandılar

İstanbul'dan Sakarya'ya Uyuşturucu Sevkiyatı Yaparken Yakalandılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da İstanbul'dan uyuşturucu madde sevkiyatı yapacak olan iki şüpheli polis operasyonuyla tutuklandı. Operasyonda 3 kilogram metamfetamin ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları tespit edilen iki şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan şehre uyuşturucu madde sevk edeceği tespiti üzerine harekete geçti. Operasyonda H.B. (55) ile uyuşturucu madde sevkiyatını organize eden Ü.T. (47) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 1 araç ve 2 ikamette yapılan aramalarda 3 kilogram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Mutlaka araştırılmalı

Samsunspor maçının faturasını 3 isme kesti: Mutlaka araştırılmalı
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.