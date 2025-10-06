İstanbul'dan Sakarya'ya Uyuşturucu Sevkiyatı Yaparken Yakalandılar

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları tespit edilen iki şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan şehre uyuşturucu madde sevk edeceği tespiti üzerine harekete geçti. Operasyonda H.B. (55) ile uyuşturucu madde sevkiyatını organize eden Ü.T. (47) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 1 araç ve 2 ikamette yapılan aramalarda 3 kilogram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA