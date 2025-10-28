Haberler

İstanbul'dan Sakarya'ya Uyuşturucu Sevkiyatı Yaparken Yakalandı

Güncelleme:
Sakarya'da polis operasyonuyla yakalanan 27 yaşındaki T.Y., İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yaparken gözaltına alındı. Üzerinde 1 kilo metamfetamin ve 20 bin TL ile birlikte tutuklandı.

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen 27 yaşındaki şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan şehre uyuşturucu madde sevk edeceği tespit edilen T.Y. (27) isimli şüpheli, Serdivan ilçesinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 kilo metamfetamin maddesi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
