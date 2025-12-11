Haberler

İstanbul'dan Sakarya'ya uzanan uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi: 3 gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirecek olan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 917 adet sentetik ecza ve 0.88 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen 3 şüpheli, Serdivan ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce Serdivan İlçesinde yapılan operasyonda İstanbul'da şehre uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen araç içerisinde bulunan A.H.G. (20) ile, K.E. (22) isimli şüpheliler ile şahıslarla bağlantılı olan Ş.B. (22) ise ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstünde, 1 araç ve 3 ikamette yapılan aramalarda, 917 adet sentetik ecza maddesi, 0.88 gram kokain maddesi ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
