Üye Girişi
Haberler

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getiren 13 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen 13 şüpheliyi film sahnelerini aratmayan bir operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturduğu getirdikleri tespit edilen 13 şüpheli, polis ekiplerinin film sahnelerini aratmayan operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturduğu getirdikleri tespit edilen 13 şüpheli, film sahnelerini aratmayan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 489 gram metamfetamin, 1 kilo 264 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 80 gram skunk, 4 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 117 fişek, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 67 bin 685 lira, 400 Euro ve 100 dolar ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan ve güvenlik kamerasına yansıyan operasyonda ise sivil polis araçlarıyla otomobillerin durdurulması, ekiplerin şüphelileri yakalayarak kelepçe takması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Sakarya Güvenlik Kamerası Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title