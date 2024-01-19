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İstanbul'dan Ordu'ya giden otomobil Samsun'da kamyona çarptı, 2 kişi yaralandı

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İstanbul'dan Ordu'ya giden bir otomobil, Samsun'da kavşaktaki ışıklarda bekleyen bir kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve bir yolcu yaralandı.

İstanbul'dan Ordu'ya giden otomobilin Samsun'da kavşaktaki ışıklarda kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara karayolu Toybelen Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya giden Oğuzhan Koyun idaresindeki 16 ER 387 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen önündeki Doğan Sağlam'ın kullandığı 55 AKC 59 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Oğuzhan Koyun ile Pınar Kayar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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