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İstanbul'dan Mersin Limanı'na seyir halindeki ticari gemide rahatsızlanan aşçı hastaneye sevk edildi

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İstanbul'dan Mersin Limanı'na seyir halindeki ticari gemide bulunan ve Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında rahatsızlanan aşçı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botla alınarak hastaneye sevki sağlandı.

İstanbul'dan Mersin Limanı'na seyir halindeki ticari gemide bulunan ve Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında rahatsızlanan aşçı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botla alınarak hastaneye sevki sağlandı.

İstanbul Ambarlı Limanı'ndan Mersin Limanı'na seyir halinde olan Lionfish isimli Türk bayraklı ticari gemide aşçı olarak çalışan personelin rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu ihbarının alınması üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı ekipler, 112 Acil Sağlık personeliyle birlikte Kaş önlerinde bulunan ticari gemiye hareket etti.

Aşçı A.E.E. (36) ekipler tarafından emniyetli şekilde Sahil Güvenlik botuna alınıp, 112 Acil Sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kaş Limanı'na getirildi, ardından tedavisi için Kaş Devlet Hastanesine sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Antalya Kaş Denizcilik Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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