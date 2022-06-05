İstanbul'dan Manisa'ya 38 yabancı uyruklu sevk edildi Ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 38 yabancı uyruklu İstanbul'dan Manisa'ya, geri gönderme merkezine teslim edilmek üzere sevk edildi. Ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 38 yabancı uyruklu İstanbul'dan Manisa'ya, geri gönderme merkezine teslim edilmek üzere sevk edildi. İstanbul'dan Manisa'ya Geri Gönderme Merkezine teslim edilmesi amacıyla sevk edilen 8'i Türkmenistan, 3'ü Pakistan, 4'ü Bangladeş, 6'sı Özbekistan, 3'ü Angola, 2'si Cezayir, 3'ü Nijerya, 1'i Burkina Faso, 1'i Fas, 1'i Eritre, 1'i Fildişi Sahili, 1'i Kırgızistan, 2'si Kongo, 1'i Lübnan ve 1'i Mali olmak üzere toplam 38 erkek düzensiz göçmen Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığında idari işlemlerin tamamlanması amacıyla muhafaza altına alındığı bildirildi. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Türkmenistan Pakistan İstanbul Manisa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul'dan Manisa'ya 38 yabancı uyruklu sevk edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.