İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirirken yakalanan şahıs tutuklandı

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Araç ve araçta bulunan B.K. ve H.H.'nin üzerinde yapılan aramada 12,58 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda kannabinoid ve esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan B.K. tutuklandı, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU