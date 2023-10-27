İstanbul'dan kaçan suçlu Trabzon'da yakalandı

Hakkında 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şahıs, İstanbul'dan kaçarak saklandığı Trabzon'daki köy evinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Arsin ilçesindeki Çubuklu Mahallesi'nde A.İ.A. isimli şahsın adli makamlarca 8 ayrı suçtan arandığı ve İstanbul'dan kaçarak ailesine ait köy evinde saklandığı tespit edildi. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin yapmış olduğu operasyonda hakkında 4 ayrı uyuşturucu, 3 ayrı hırsızlık ve 1 silahlı tehdit suçundan arama kaydı bulunan şüpheli A.İ.A. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise 6 gram bonzai yapımında kullanılan hammadde, 60 gram bonzai, 9 gram metamfetamin, 1 adet sentetik uyuşturucu, 7 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ve 27 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi. - TRABZON