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İstanbul'dan İzmir'e Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi

İstanbul'dan İzmir'e Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi
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Manisa'da yapılan operasyonda, İstanbul'dan İzmir'e uyuşturucu sevk eden bir şüpheli yakalanarak 3 bin 75 adet captagon hap ele geçirildi.

İstanbul'dan İzmir'e otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otobüste şüpheli şahıs ve valizin yapılan aramada 3 bin 75 adet captagon hap ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışmaları kapsamında 9 Ocak Perşembe günü İstanbul'dan İzmir'e Manisa üzerinden otobüs ile uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını değerlendiren A.H. (45) isimli şüpheli şahıs durdurulan otobüste yakalandı. A.H.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 3 bin 75 adet captagon hap ele geçirildi. Konu ile ilgili şüpheli şahıs TCK-188 suçu kapsamında adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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