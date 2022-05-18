İstanbul'dan getirilen Afgan uyruklu vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'dan getirilen Afgan uyruklu vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İstanbul'dan getirilen Afgan uyruklu vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi

İstanbul'dan getirilen Afganlar'ın, Mardin'in Midyat Devlet Hastanesinde, sağlık taramaları yapıldıktan sonra deport işlemleri yapılacağı belirtildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'dan getirilen Afganlar'ın, Mardin'in Midyat Devlet Hastanesinde, sağlık taramaları yapıldıktan sonra deport işlemleri yapılacağı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Midyat ilçesine İstanbul'dan getirilen Afganlar, burada jandarma öncülüğünde gerekli tedbirler alınarak, Işıklar Mahallesinde bulunan geçici konaklama tesisine yerleştirildi. 69 Afgan, sağlık taramaları için Midyat Devlet Hastanesinde kontrolleri yapılarak, deport işlemlerinin ardından İl Göç İdaresinin belirleyeceği sınır kapısından sınır dışı edilecekleri bildirildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, İstanbul, Mardin, Afgan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title