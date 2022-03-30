İstanbul'dan getirilen 2 kilo bonzai şehre girmeden yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye giriş yapmadan durdurdukları araçta 2 kilogram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucunun İstanbul'dan getirildiği belirlendi.

İstanbul'dan Kapaklı ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Tekirdağ İl Jandarma İstihbarat ve KOM Şube ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Narkotik köpek ekipleri ile birlikte yapılan operasyonda İstanbul'dan gelen şüpheli bir araç durduruldu. S.G. ve N.G. isimli şahısların üstlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 15 gram bonzai, aracın ön torpidosunun altında zulalanmış şekilde de yaklaşık 2 kilogram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulamalarının ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa