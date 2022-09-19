İstanbul'dan getirilen 2 kilo 976 gram metamfetamin ele geçirildi: 4 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu İstanbul'dan getirilen 2 kilo 976,4 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arz ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Canik ilçesinde müşterek uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbar edilen A.Y. ve A.E. ve K.D. isimli şahıslarla ilgili olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, A.E. isimli şahsın İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine şüpheli A.E. İstanbul ili dönüşünde Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde 2 kilo 976,74 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında A.Y. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen D.Ç. adlı kadın Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, diğer şüpheli şahıs K.D. ise Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan D.Ç. adlı kadın ile A.E., K.D. ve A.Y. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.